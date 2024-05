Tennis: Sinner comincia la riabilitazione al J Medical

Jannik Sinner è sbarcato sotto la Mole e ha cominciato la riabilitazione per risolvere il problema all'anca. Il tennista azzurro, infatti, ha scelto il J Medical per il suo percorso fisioterapico: l'altoatesino si è presentato nella pancia dell'Allianz Stadium, l'impianto che ospita le gare casalinghe della Juventus, con un cappello balneare e con il sorriso stampato in volto, accompagnato dal preparatore atletico Umberto Ferrara. L'obiettivo di Sinner è recuperare in tempo per giocare il Roland Garros, il torneo parigino che inizierà il prossimo 20 maggio.