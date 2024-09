Tennis: Sinner 'felice per la vittoria, grazie per il sostegno'

"Sono molto contento, non sono partito al meglio, sono molto felice di passare al prossimo turno. Grazie per essere qui e per il sostegno dimostrato". Lo ha detto Jannik Sinner al termine della partita vinta in rimonta per 2 set a 1 contro Roman Safiullin: proprio mentre l'azzurro n.1 al mondo è arrivata la notizia che l'agenzia mondiale antidoping (Wada) ha fatto appello al Tas (Tribunale di arbitrato dello sport) contro l'assoluzione di Sinner in relazione al caso Clostebol.