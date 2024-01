Tennis, Sinner fiducioso per l'Aus Open, pronto a ottenere risultati

"Mi sento preparato per fare bene a Melbourne", afferma Jannik Sinner durante la conferenza stampa del Media Day prima dell'inizio dell'Australian Open. Il suo primo match si terrà domenica notte (alle 2 del mattino, sul campo della Rod Laver Arena) contro il 28enne olandese Botic Van de Zandschulp, attualmente numero 59 del mondo. "Sono arrivato qui abbastanza presto, una settimana fa, e il tempo è favorevole, fa caldo", continua Sinner. "Ho giocato alcune partite di esibizione a Kooyong e ogni giorno mi sento sempre più a mio agio sul campo. La scorsa stagione è terminata molto tardi, dopo la Coppa Davis ho avuto solo una settimana di pausa prima di iniziare la preparazione. Volevo iniziare la pausa il prima possibile, era importante per me e per il mio corpo". Ma qual è stata la strategia per prepararsi al primo Grande Slam della stagione? "Abbiamo cercato di capire se quest'anno l'opzione di non giocare partite ufficiali prima dell'Australian Open potesse essere valida anche per gli anni futuri, se mi potesse aiutare o meno", risponde Sinner. "Domenica avremo tutte le risposte, ma sono fiducioso. Mi sento pronto a mostrare un buon tennis. Mi diverto molto con il mio team. Se tutti vivessimo nella stessa casa, potremmo rimanere lì a lungo perché non abbiamo problemi".