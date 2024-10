Tennis: Sinner, 'partita difficile, mentalmente e fisicamente'

"È stata una partita difficile, fisicamente e mentalmente. Domani giorno di riposo che mi serve tanto": così Jannik Sinner al termine del match con l'argentino Tomas Etcheverry. "Ho avuto le mie chance nel primo set, poi lui ha giocato un ottimo tiebreak - ha aggiunto l'altoatesino - Nel secondo set ero un break sopra, poi ho subito il controbreak, ma successivamente ho trovato il mio ritmo. Lui ha iniziato a servire peggio e sono riuscito a giocarmi i game in risposta. Sono contento, domani sarà un giorno di riposo che mi serve tanto per essere pronto per la prossima partita".