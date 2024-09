Jannik Sinner ha vinto gli Us Open. L'azzurro, numero 1 del ranking Atp, in finale, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 7-5 lo statunitense Taylor Fritz. Per Sinner è il sesto trofeo in questo 2024 che lo ha consacrato al Top dopo Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.