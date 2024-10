Tennis: Six Kings Slam;Alcaraz batte Nadal,ora finale con Sinner

È Carlos Alcaraz il secondo finalista del Six Kings Slam in Arabia Saudita. Lo spagnolo ha vinto il suo 'derby del cuore' contro Rafael Nadal, battuto con un doppio 6-3 in un'ora e 18 minuti di gioco. Una sfida dal sapore speciale, l'ultima tra allievo e maestro prima del ritiro di Nadal che avverrà a Malaga, alle Finali di Coppa Davis. Intanto la sfida di oggi è stato un match vero, con Alcaraz bravo a indirizzare entrambi i parziali con un break nelle fasi iniziali. "Ho cercato di giocare al mio massimo livello - ha detto Alcaraz dopo l'incontro -. Ovviamente Rafa è stato fuori dal circuito, nel tennis devi giocare per sentirti bene in campo. Dovevo restare concentrato e cercare di giocare il mio miglior tennis per batterlo. È sempre difficile. Condividere ancora il campo con lui è stato bello". Sabato alle 20 Alcaraz affronterà Sinner nella finale di questo torneo esibizione che mette in palio 5,5 milioni di dollari per il vincitore.