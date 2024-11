Tennis: Wta Finals; Paolini, 'Felicissima per la vittoria'

"Sono felicissima della vittoria. Rybakina gioca un tennis incredibile, è bella rivederla nel circuito. Sono contenta della gestione della partita: è la prima volta alle Finals e sono felicissima": così, Jasmine Paolini al termine del match che l'ha vista superare la kazaka Elene Rybakina, nel match d'esordio alle Wta Finals di Riad. "Ho servito abbastanza bene, anche in risposta sono andata bene - ha aggiunto la toscana - Sono contenta di come ho iniziato i punti, cercando di rimanere bassa e rapida. Ho giocato una partita solida". Paolini lunedì' sfiderà Aryna Sabalenka, in un match già decisivo per la qualificazione alle semifinali mentre domani debutterà anche in doppio con Sara Errani contro le americane Dolehide e Krawczyk.