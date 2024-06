Tennis: Wta, Paolini ufficialmente N.7 al mondo

Jasmine Paolini è ufficialmente numero 7 del ranking Wta. La toscana è la quinta italiana nella storia ad entrare nella top ten. La classifica è guidata dalla polacca Iga Swiatek, dominatrice dell'ultimo anno con un punteggio al momento irraggiungibile per le inseguitrici. Alle sue spalle la giovane statunitense Coco Gauff che per pochi punti ha superato la bielorussa Aryna Sabalenka. Più distaccate Elena Rybakina, Jessica Pegula, Marketa Vondrousova. Paolini che ha scalato otto posizione precede Qinwen Zheng, Maria Sakkari, Ons Jabeur. Tra le azzurre in recupero Elisabetta Cocciaretto (+8) ora 43ma, davanti a Lucia Bronzetti 68ma, Sara Errani 88ma (+7) e Martina Trevisan 90ma. Balzi in avanti Lucrezia Stefanini 153ma (+16) e Nuria Brancaccio 262ma (+15). Più indietro Giorgia Pedone, Silvia Ambrosio, Camilla Rosatello.