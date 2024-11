Tennis: Zverev in finale a Parigi-Bercy, tornerà n.2 al mondo

Alexander Zverev vola in finale a Parigi-Bercy. Il tennista tedesco ha battuto Holger Rune in due set 6-3, 7-6, e conquista così l'atto conclusivo dell'ultimo Master 1000 della stagione e ora aspetta il vincente dell'altra semifinale tra Ugo Humbert e Karen Khachanov. La finale conquistata vale al tedesco punti preziosi in classifica: Zverev tornerà infatti n.2 al mondo scavacando Carlos Alcaraz.