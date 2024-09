Test a Misano, al mattino è di Martin il miglior tempo

Sul circuito di Misano sono scese in pista le ultimissime evoluzioni dei marchi impegnati in MotoGP per una sessione di prove ufficiali che proseguirà nel pomeriggio. Il miglior tempo della mattinata l'ha ottenuto Jorge Martin (Ducati Pramac, 1'31"124). Il leader del mondiale è stato anche il primo a scendere sotto l'1'32" (1'31"987), per poi migliorarsi ancora (1'31"650). Dietro lo spagnolo, il connazionale Pedro Acosta (KtM) e Franco Morbidelli. Quarto tempo per Marc Marquez. Quinto Francesco Bagnaia. Sulla Ducati del campione del mondo in carica è stato montato un nuovo telaio. Honda ha potuto contare sui recuperi di Joan Mir (fermato per tutto il weekend del GP San Marino da una gastroenterite) e Luca Marini (forfait domenica causa febbre). Johann Zarco ha provato una nuova carena. Top 10 per Fabio Quartararo, accreditato di un 1'31"940 con la sua Yamaha.