Thiago Motta, "Napoli costruito per lo scudetto"

"Il Napoli è una buona squadra, è una squadra costruita per puntare allo scudetto che hanno vinto poco tempo fa: noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada con l'ambizione di migliorare sempre": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta così il big-match di domani pomeriggio allo Stadium contro i partenopei. "Sarà una bella partita, con tanti giocatori in campo che si affronteranno - continua l'allenatore bianconero - e noi proveremo a giocare il nostro calcio con i nostri tifosi al fianco". Sul Napoli che affronta una stagione senza coppe, "non so se sia un vantaggio o meno, - dice Thiago Motta - l'unica cosa che so è che il calendario è questo e noi prepareremo una gara per volta".