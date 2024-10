Thuram, capocannoniere? Contano i tre punti

"Era da due o tre partite che non facevo gol, ma l'importante è che la squadra abbia vinto. Oggi ho segnato, bene per me. Classifica marcatori? Non mi interessa. L'importante è che l'Inter vinca e portare a casa i tre punti". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, intervistato da Sky Sport dopo la tripletta nella gara vinta contro il Torino. "C'è tanto lavoro, sotto porta. Per me fare gol è sempre bello, ma voglio sempre rimanere un giocatore che aiuta la squadra prima di tutto - ha aggiunto il francese in conferenza stampa -. L'anno scorso tutti erano sorpresi, quest'anno anche nel precampionato ci pensavo a lavorare sotto porta. La gente vuole il gol dall'attaccante, ma non vorrei dimenticare tutto quello che posso fare per i compagni. La caviglia? Fa un po' male, ha girato un po' e farò degli esami.