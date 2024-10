Serie A: Inter-Torino 3-2

L'Inter ha battuto 3-2 il Torino nel match del sabato sera della settima giornata. A San Siro, i granata sono rimasti in dieci al 20' per un doppio diretto a Maripan a causa di un fallaccio su Thuram, il quale ha reagito segnando una doppietta, sempre di testa. Prima dell'intervallo, però, Zapata ha approfittato di una distrazione difensiva dei nerazzurri per ridurre lo svantaggio. Nella ripresa, ancora Thuram ha segnato per la squadra di Inzaghi, facendo tripletta. Nel finale, dopo l'uscita di Zapata per un brutto infortunio, il Toro ha accorciato di nuovo con Vlasic, su rigore.