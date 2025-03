Torino affronta Lazio: Vanoli chiede attenzione per sfida cruciale

Siamo consapevoli di affrontare una squadra in lotta per la Champions, l'importante è capire la partita: troveremo una Lazio arrabbiata per i cinque gol subiti dal Bologna. la parola magica è attenzione. Così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della trasferta di Roma contro i biancocelesti.

"Ci siamo promessi di affrontare queste ultime nove gare come se fossero delle finali" - aggiunge l'allenatore granata - "e io non penso al futuro: dobbiamo lavorare ancora tanto sulla mia idea di calcio, ma rispetto all'andata siamo cresciuti molto".

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci di presunte accuse di revenge porn che ha riguardato Maripan, da parte di una sua ex in Cile: "L'ho visto sereno e carico, era solo preoccupato perché ha accusato un sovraccarico muscolare - risponde Vanoli - e perché gli ultimi risultati hanno complicato la qualificazioni del Cile ai prossimi Mondiali".