Torino-Hellas Verona 1-1: Vanoli e Zanetti analizzano il pareggio

"Abbiamo buttato via i primi 45 minuti, poi però siamo stati bravi a reagire alle difficoltà: non è da tutti pareggiare dopo un rigore sbagliato e un gol regalato": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, dopo l'1-1 casalingo contro l'Hellas Verona. "Nel primo tempo eravamo lenti e faticavamo a trovare Ricci, dobbiamo imparare a giocare anche contro le squadre chiuse - continua in conferenza stampa - ed è il prossimo step di crescita: è un'attitudine che dobbiamo allenare anche in settimana, ora pensiamo già alla trasferta di Como". E su Milinkovic-Savic, protagonista in negativo per il regalo al gialloblu Sarr: "Gli errori fanno parte del calcio, lui tante altre volte ci ha salvato con le sue parate - dice Vanoli sull'estremo difensore - ma non sono preoccupato né per lui né per Adams che ha sbagliato il rigore: entrambi sapranno riscattarsi subito".

Paolo Zanetti comincia a intravedere la salvezza: "I punti che abbiamo non bastano ancora, però rimaniamo con un margine di sette lunghezze e con una giornata in meno da giocare - spiega il tecnico dell'Hellas Verona - e adesso vogliamo raggiungere l'obiettivo il prima possibile, senza doverci preoccupare dei risultati delle altre".

La sua squadra ha giocato una grande gara al Grande Torino: "Eravamo in emergenza ma non si è visto e affrontavamo un Toro in salute e spinto dallo stadio pieno, abbiamo fatto una partita strepitosa nel primo tempo e ottima nella ripresa - l'analisi dopo l'1-1 contro i granata - e forse ci è mancato qualcosa in fase offensiva: all'inizio segnavamo tanto ma subivamo troppo, adesso mi piacerebbe tenere questa solidità difensiva che abbiamo trovato aggiungendo però qualche gol".