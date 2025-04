Torino, Vanoli punta al 100%: "Bilanci a fine stagione, Zapata rinnova"

"Non faccio bilanci adesso, sarei incoerente con ciò che dico sempre: li faremo a fine campionato, ora pensiamo a dare il 100% ad ogni partita": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, in vista delle ultime sfide della stagione 2024/2025.

"In questa settimana lunga abbiamo recuperato le energie, ma non avremo Lazaro e anche Vlasic è a rischio - continua l'allenatore granata all'antivigilia della sfida casalinga contro l'Udinese - ma ho diverse soluzioni: a Como ho voluto mettere due punte anche per dare un messaggio alla squadra".

Nelle scorse ore è stato rinnovato il contratto di Zapata: "E' bello rivedere lui e Schuurs al Filadelfia, i loro programmi stanno procedendo bene - conclude Vanoli - e il prolungamento è un bel gesto di fiducia da parte della società: Duvan può ancora darci tanto, la speranza è riaverlo in ritiro. Se legge i nomi a Superga il 4 maggio? E' il capitano...".