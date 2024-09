Torna Roma Breast Days e Rema Roma per la Vita

Per il quarto anno consecutivo la Capitale ospiterà due eventi di grande rilevanza sociale e sportiva: Roma Breast Days e Rema Roma per la Vita, in programma il 27 e 28 settembre 2024. Eventi ideati per unire salute, sport e solidarietà e che si concentrano sul trattamento dei tumori della mammella e sull'importanza della prevenzione e della riabilitazione attraverso l'attività sportiva, in particolare il canottaggio. La novità di quest'anno sarà la collaborazione di Rema Roma per la Vita con la Vogalonga Tiberina, storica manifestazione sportiva non competitiva fra i Circoli dei Canottieri della Capitale, che si svolgerà il 29 settembre sul Tevere da Ponte Marconi con arrivo ad Ostia. La manifestazione della Vogalonga Tiberina è stata ripristinata dopo 27 anni mancando, ormai dal 1997 ed è organizzata da un Comitato di cui fanno parte tutti i Circoli di Canottieri sul Tevere, presieduta da Angelo Montana del Circolo Tevere Remo con la collaborazione di Mare Vivo. Roma Breast Days, è il convegno che si svolgerà nelle storiche Corsie Sistine dell'Arcispedale di Santo Spirito in Saxia, affrontando temi cruciali come la diagnosi, la cura e la ricostruzione dopo il tumore alla mammella ma soprattutto il ruolo dello sport nella riabilitazione. Le Corsie Sistine, recentemente restaurate e risalenti al 1475 per volontà di Papa Sisto IV, offrono uno sfondo architettonico e culturale di eccezionale valore. Il Convegno verrà aperto con il saluto di Giuseppe Quintavalle Commissario Straordinario della ASL Roma 1. Rema Roma per la Vita è la emozionante manifestazione sportiva solidale di canottaggio che si svolgerà il 27 settembre alle 12, con partenza dallo storico galleggiante San Giorgio del CircoloTevere Remo, sul tratto di Tevere fra Ponte Risorgimento e Ponte Cavour, che vede protagoniste le donne che affrontano la sfida più grande, quella per la vita e che scenderanno sul Tevere a bordo delle 8 Jole, le imbarcazioni regine del fiume, al fianco delle donne medico che si battono insieme a loro, a cui si uniscono tanti altri equipaggi di donne in rappresentanza del mondo della politica, dello spettacolo, della stampa e della cultura. Il progetto è ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il patrocinio di ASL Roma 1, CONI, Sport e Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), e Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la partecipazione dei Circoli Storici di Roma tra cui il C.C. Lazio, il Circolo Ondina ed il C.C. Roma. Con queste due giornate, Roma è anche "Capitale dello Sport e della Salute al femminile". L'evento promuove un messaggio di solidarietà, forza e speranza, coinvolgendo non solo i pazienti e i medici, ma anche la comunità e i cittadini. Il convegno e la sfilata di canottaggio, con la loro combinazione di impegno sportivo e dibattito medico, evidenziano l'importanza del principio "exercise is medicine" e il ruolo vitale dell'attività fisica nel percorso di guarigione. Roma Breast Days e Rema Roma per la Vita sono occasione per celebrare e sostenere la salute delle donne, unendo la comunità in un evento di grande impatto e significato.