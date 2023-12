Tour de Ski riparte, Dobbiaco prima tappa del Sci Nordico

Lasciata la Scandinavia prima di Natale, la Coppa del Mondo di Sci Nordico maschile e femminile plana sulle Alpi per ricominciare Sabato prossimo a Dobbiaco (Bolzano) con la prima prova della 18/a edizione del Tour de Ski. Il programma prevede tre gare nella località della Val Pusteria fino all'1 Gennaio, poi il trasferimento a Davos (Svizzera) il 3 e 4 Gennaio e si concluderà in Val Fiemme Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio con l'ascesa dell'Alpe del Cermis dopo sette tappe. Per la Nazionale Italiana sono stati convocati 12 uomini e nove donne. Guidati da Federico Pellegrino, ci saranno Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger. Le gare femminili vedranno in pista Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine Laurent, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno.