Tour: migliaia di tifosi già alle Cascine per vedere i campioni

Migliaia di tifosi e appassionati da tutta Italia e tutta Europa, pieni di entusiasmo, hanno affollato il parco delle Cascine di Firenze dalle prime ore di stamani, in attesa della presentazione degli atleti che prendono il via per la 111/a edizione del Tour de France. Alle 9.30 la sindaca Sara Funaro ha raggiunto le Cascine per un saluto al villaggio del Tour, mentre la carovana pubblicitaria è partita poco dopo le 10. Fra gli atleti più acclamati, il campione italiano Alberto Bettiol, il vincitore del Giro Tadej Pogacar, il vincitore degli ultimi due Tour Jonas Vingegaard, e il velocista Mark Cavendish che sogna il record di 35 vittorie di tappa. "Sento il calore dei tifosi - ha detto quest'ultimo - sento l'affetto della gente nei miei confronti, spero di ripagarla durante la corsa". "Avere per la prima volta in Italia e a Firenze una partenza del Tour de France, è non solo un'emozione indescrivibile, ma è un appuntamento storico che rimarrà nella storia", ha affermato Funaro. Poco fa la prima partenza dalle Cascine per una passerella nel centro città passando per piazza Duomo, piazza della Signoria dove tra poco si svolgerà la cerimonia ufficiale di partenza, quindi Ponte Vecchio, piazza Pitti, viale Galileo, piazzale Michelangelo, viale Giannotti, piazza Nencini, viale Europa, viale del Pian di Ripoli. E' qui, davanti al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, che alle 12:40 ci sarà il via ufficiale della prima tappa, Firenze-Rimini.