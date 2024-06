Trials Usa: Lyles corre in 9"92 la batteria dei 100 metri

Noah Lyles è stato il più veloce nelle batterie dei 100 metri delle selezioni olimpiche americane in 9"92. Lyles (26 anni) ha brillato ai Campionati del mondo di Budapest nel 2023 con i titoli nei 100, 200 e staffetta 4x100. Ai Giochi di Parigi punta al poker aggiungendo la staffetta 4x400m. Il campione del mondo 2019 Christian Coleman ha corso in 9"99 (0,1 m/s), Kenny Bednarek in 10"00 (0,3 m/s) e il campione del mondo 2022 Fred Kerley in 10"03 (0,6 m/s). Campione degli Stati Uniti lo scorso anno, Cravont Charleston ha corso in 10"49 e non ha superato le manche, avendo dovuto fare i conti con infortuni per diversi mesi.