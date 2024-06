Trials Usa: Richardson domina i 100 e si qualifica per Parigi

La campionessa del mondo dei 100 metri Sha'Carri Richardson ha dominato i 100 metri delle selezioni americane in 10"71, ottenendo la qualificazione ai Giochi di Parigi. Tre anni dopo aver saltato Tokyo perché risultata positiva alla marijuana, l'esuberante velocista di 24 anni ha stabilito la migliore prestazione mondiale della stagione. La Richardson ha battuto due compagne di allenamento, Melissa Jefferson (10"80) e Twanisha Terry (10"89), che l'accompagneranno nei 100 metri a Parigi, salutando "un momento per il quale tutti abbiamo lavorato duro". In lacrime dopo il traguardo, la nativa di Dallas è salita velocemente sugli spalti per abbracciare la nonna, che l'ha cresciuta sopperendo alle assenze della madre, morta pochi giorni prima delle selezioni olimpiche del 2021. Richardson è divenuta campionessa del mondo con il quinto crono di tutti i tempi (10"65) a Budapest nel 2023. Medaglia di bronzo mondiale nei 200 metri lo stesso anno, Richardson parteciperà anche ai 400 alle selezioni statunitensi della prossima settimana.