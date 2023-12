Ultima prova libera sullo Stelvio, Sci è il più veloce

Con un tempo di 1.52.26, il norvegese Aleksander Kilde è stato il più veloce nella seconda ed ultima prova in vista della discesa di domani sulla pista Stelvio di Bormio. Al secondo posto lo svizzero Niels Hintermann in 1.52.58 e al terzo il canadese Cameron Alexander in 1.52.63. Il miglior azzurro, in una prova che ha visto molti salti di porte, è stato il sempre regolare Mattia Casse, decimo in 1.52.37. Poco più indietro Giovanni Franzoni in 1.53.87 e poi Florian Schieder in 1.54.29, mentre il favorito Dominik Paris - vincitore sette volte sulla Stelvio di cui cinque in discesa - ha chiuso in 1.54.51.