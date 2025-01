United Cup: Repubblica Ceca elimina l'Italia nei quarti di finale a Sydney

Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney la Repubblica Ceca ha battuto 2-0 l'Italia nell'ultimo quarto di finale di United Cup, competizione a squadre mista che ha inaugurato la nuova stagione agonistica. Gli azzurri, finalisti nell'edizione del 2023 (la prima del torneo) stoppati dagli Stati Uniti, nei round robin del Gruppo D avevano battuto Svizzera e Francia perdendo un set soltanto in sei incontri (anche se Cobolli ha dovuto annullare un match-point ad Humbert) per la gioia del capitano Renzo Furlan (coach di Jasmine Paolini). Ma contro i cechi non c'è stato davvero nulla da fare.

Eppure la Repubblica Ceca nei round robin del Gruppo B aveva superato al doppio decisivo la Norvegia ed aveva ceduto sempre al doppio decisivo alla Polonia, venendo ripescata ai quarti come una delle due migliori seconde (più precisamente la migliore seconda dei tre gruppi in campo a Sydney). Nelle due edizioni precedenti il team dell'est Europa era sempre uscito di scena nella fase a gironi. Sabato in semifinale la Cechia dovrà vedersela con gli Stati Uniti, campioni nel 2023.

Nel singolare femminile Jasmine Paolini, n.4 WTA, ha ceduto per 62 62, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, a Karolina Muchova, n.22 WTA. Per la 28enne di Olomuc si è trattato del quinto successo in altrettante sfide con la 28enne di Bagni di Lucca, che complessivamente è riuscita a strappare un set soltanto alla giocatrice ceca.

Quindi Flavio Cobolli, n.32 ATP, è stato sconfitto per 61 62, in appena 54 minuti di gioco, da Tomas Machac, n.25 ATP. Il 24enne di Beroun ha così firmato in terzo successo in altrettanti confronti con il 2enne romano, già battuto al turno di qualificazione dello Us Open 2022 (cemento) ed al primo turno del Challenger di Andria (veloce indoor) dello stesso anno.

Nel doppio misto - solo per lo spettacolo - l'Italia può schierare i campioni dell'ultimo Us Open, Sara Errani e Andrea Vavassori, a Sydney vincitori in due set sia su Bencic/Stricker che su Lechemia/Roger-Vasselin. La Cechia si affida invece a Gabriela Knutson ed a Patrik Rikl, esordienti in United Cup.