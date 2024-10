Us Acli oltre confine, la "Giornata Nazionale' arriva in Kenya

La settima edizione de "La "Giornata Nazionale - Lo Sport che vogliamo", promossa dall'Us Acli, è stata un successo. Coinvolto tutto il territorio nazionale e non solo, perché per la prima volta è andata anche oltre confine, arrivando fino in Kenya. Diciotto le regioni italiane coinvolte, per un totale di 51 province e 87 comuni in cui hanno preso vita quasi 100 eventi per la promozione di 60 discipline sportive e attività motorie differenti. Due gli obiettivi: rendere visibile l'impegno quotidiano dell'Us Acli e delle associazioni sportive affiliate per uno sport sempre più accessibile e inclusivo, favorire il consolidamento di reti territoriali e collaborazioni strategiche per la diffusione della pratica sportiva quale strumento di crescita culturale e sociale dei cittadini e del territorio. "Arrivati alla settima edizione non possiamo che essere soddisfatti dell'impegno profuso dal nostro Ente - le parole del presidente nazionale dell'US ACLI, Damiano Lembo -. La partecipazione è stata straordinaria e lo dimostrano i numeri. Tecnici, dirigenti, volontari: ognuno ha dato il suo prezioso contributo per la buona riuscita di una manifestazione. La capillarità di questo progetto è la sua forza e ci consente di portare l'attività motoria in ogni angolo del paese per cercare di renderlo sempre più culturalmente sportivo". Per la prima volta dalla sua ideazione, all'interno del vasto programma di attività, la VII Giornata Nazionale è arrivata fino in Kenya, a Nairobi, con la nostra US ACLI Academy, grazie al torneo di calcio comunitario, accompagnato da una sessione educativa di life skills. Anche quest'anno, poi, la "Giornata Nazionale - Lo Sport che vogliamo" è stata inserita nel palinsesto degli eventi italiani della Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE promossa da Sport e Salute, mentre gli eventi organizzati e promossi dall'US ACLI sono stati valorizzati all'interno del progetto associativo in corso, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Poli Sportivi: per uno sport risorsa per la comunità".