Usa: prove libere, le Ferrari di Sainz e Leclerc davanti a tutti

Le Ferrari sono state le più veloci nelle libere del Gran Premio degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin Carlos Sainz, in 1'33"602, ha preceduto il compagno di scuderia Charles Leclerc, staccato di 0.021 millesimi. Terzo tempo per la Red Bull guidata da Max Verstappen (+0.253). Poi ci sono le McLaren di Lando Norris (+0.266) ed Oscar Piastri (+0.306). Sesto e settimo tempo per le Mercedes, con Lewis Hamilton (+0.361) davanti a George Russell (+0.491). Nei primi dieci anche Magnussen, Alonso e Tsunoda.