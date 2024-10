Vasseur, a Interlagos serve un grande sforzo di squadra

"A Interlagos ci attende il quinto weekend Sprint della stagione, il che significa che tutta la squadra sarà chiamata a un grande sforzo sia fisico che mentale" ha detto a Sky Sport il team principal della Ferrari Frederic Vasseur. Dopo i successi di Sainz negli Stati Uniti e di Leclerc in Messico, la Ferrari si prepara ad affrontare il GP del Brasile puntando alla tripletta nel continente americano. "Con questo tipo di formato sarà ancora più importante del solito lo sforzo del resto della squadra da Maranello - ha aggiunto Vasseur -, che è iniziato ancor prima della partenza per Austin con la preparazione svolta al simulatore e non si è mai fermato in queste tre settimane, tra il lavoro fatto al remote garage e le analisi che vengono effettuate dopo ogni gara sulla base dei dati raccolti in pista. Questo grande gruppo distribuito fra Maranello e San Paolo dovrà fare in modo che Charles e Carlos abbiano da subito una buona base di partenza a livello di set-up, così da potersi concentrare sulla guida". E poi c'é la variabile del meteo: "A Interlagos anche il fattore meteorologico potrebbe entrare in gioco, per questo sarà ancora più importante che tutti operino al più alto livello di concentrazione - é l'appello di Vasseur - per preparare e approfittare di tutti gli scenari. Il morale è alto, il momento ci vede protagonisti, dobbiamo continuare a lavorare così. Solo più avanti guarderemo la classifica".