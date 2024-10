Vela: anche Bruni al via della 45/a Rolex Middle Sea Race

E' partita la 45/a Rolex Middle Sea Race di vela, una delle regate più emblematiche dell'altura internazionale, che si disputa su una distanza di 606 miglia. Gli yacht iscritti sono 112 e provengono da 30 nazioni. Sono 20 le barche italiane al via, lo stesso numero della Francia; molti concorrenti esteri si avvalgono di velisti italiani, come nel caso dello Swan 53 australiano Bedouin. Torna alla Rolex Middle Sea Race il Wally 93' Bullitt di Andrea Recordati, vincitore assoluto per soli 24" nella scorsa edizione, sul quale sarà imbarcato Checco Bruni, timoniere di Luna Rossa, appena rientrato dall'America's Cup di Barcellona. "Potrà sembrare incredibile - ha spiegato Bruni - per un velista di Palermo, ma questa sarà la mia prima volta alla Rolex Middle Sea Race. Mi farò dare qualche suggerimento da mio fratello Gabriele, che ne già ha disputate moltissime. Conosco molto bene Bullitt, ci ho navigato spesso prima di iniziare questa campagna di America's Cup". La flotta è partita dal maestoso Grand Harbour, il porto naturale di La Valletta a Malta, con il tradizionale colpo di cannone dalla Saluting Battery sui bastioni orientali, suddivisa in 7 partenze scaglionate di 10' l'una dall'altra, corrispondenti ad altrettanti raggruppamenti. A partire dalle ore 10,30 sarà attivo il live streaming sulla pagina web, sul canale YouTube se sulla pagina Facebook della Rolex Middle Sea Race. La rotta segue un percorso antiorario della Sicilia, transitando attraverso lo Stretto di Messina, lasciando a sinistra le isole di Stromboli, Favignana, Pantelleria e Lampedusa, prima di fare ritorno a Malta. Particolarmente complesso il passaggio nello Stretto di Messina con le sue forti correnti di marea, mentre potrebbero rivelarsi spettacolari i transiti notturni sotto ai vulcani, l'Etna e lo Stromboli. Le condizioni meteo alla partenza indicano venti dai quadranti meridionali sui 20-22 nodi associati a un fronte perturbato con possibili raffiche fino a 30 nodi che spingeranno la flotta fino allo Stretto di Messina.