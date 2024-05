Vela: 'L'Uomo e il Mare' svela novità Yacht Club Costa Smeralda

Basterebbe il ricordo di Azzurra con la prima partecipazione italiana in Coppa America nel lontano 1983, per consacrare alla storia l'attività dello Yacht Club Costa Smeralda. Di fatto ogni anno il mondo della vela si ritrova nelle acque di Porto Cervo per partecipare al gotha delle regate d'altura: dai monotipo ai maxi yacht, ai mitici Swan, tutti pronti a confrontarsi in uno degli scenari più iconici della vela. A Milano la presentazione della stagione sportiva dello YCCS alla presenza della Principessa Zahra Aga Khan e degli addetti ai lavori, oltre al messaggio trasmesso in video di Jannik Sinner. Un anno di eventi e regate raccontato dai protagonisti e organizzatori, nella puntata odierna dell' Uomo e il Mare, la Rubrica di Raisport, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera, alle 22.00, su Raisport ( canale 58 digitale terrestre ) e in replica su Raidue alla 02.00 oltre che su RaiPlay. Insieme alla voce del direttore sportivo e segretario generale Edoardo Recchi, quella dei giovanissimi atleti agonisti porta colori del Club. Ma Milano, capitale della comunicazione e della moda, si è trasformata punto d'incontro per gli appassionati di mare, di viaggi e di navigazioni anche con l'evento successivo: "Milano Design", dove le telecamere dell'Uomo e il Mare sono andate a curiosare sui vari set costruiti mirabilmente in città. In questa puntata non poteva mancare il ricordo di un collega e amico come Franco di Mare, scomparso prematuramente, con il quale "abbiamo condiviso" la passione per la vela e per il giornalismo d'inchiesta. Infine nella sezione dedicata a "C'era una vela" una intervista del tutto esclusiva, quella con Olin Stephens, uno dei progettisti più famosi del mondo, una sorta di mostro sacro del design, incontrato alcuni anni fa in Liguria, a Imperia su "Dorade", la barca progettata e costruita per il padre, una delle poche ad aver vinto tutte le regate alle quali ha partecipato.