Non c'è abbastanza vento (dai 6 ai 7 nodi), a Barcellona, per poter far svolgere la sfida di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e gli statunitensi di American Magic. Il confronto, secondo quanto è stato reso noto, è stato rinviato a lunedì prossimo, 2 settembre. Luna Rossa tornerà in acqua domani per affrontare Ineos Britannia.