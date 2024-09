Vela: semifinali LV Cup; Luna Rossa vince anche regata n.2

Seconda vittoria, nelle acque di Barcellona, per Luna Rossa su American Magic nella seconda e ultima regata di oggi per la semifinale di Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione dl Team Prada Pirelli ha preceduto di 18" gli statunitensi. Al termine della prima giornata Luna Rossa è quindi in vantaggio per 2-0. La serie è al meglio delle nove regate, quindi per andare in finale, contro Ineos Britannia o Alinghi, bisogna vincerne cinque.