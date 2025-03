Vincenzo Italiano celebra la quinta vittoria consecutiva in campionato

"Abbiamo una classifica bellissima ma il calendario che ci attende è tremendo, un tritacarne. Ci godiamo il momento perché grazie a questi successi siamo risaliti, visto che eravamo rimasti un po' indietro". Lo ha affermato Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, dopo la quinta vittoria consecutiva in campionato, ottenuta di misura a Venezia.

"Abbiamo fatto una partita matura - ha aggiunto -: dopo le nazionali non è mai scontato. Sono contento per Orsolini perché ci è mancato in un momento chiave e ora sta tornando a livelli elevatissimi. Comunque, a Venezia hanno sofferto tutti e questo dà il valore della vittoria odierna".