Vinicius Junior vicino al rinnovo con il Real Madrid fino al 2027

Vinicius Junior è ad un passo dal prolungare il suo contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2027. L'accordo con il brasiliano è ormai in dirittura d'arrivo, scrive 'Marca', e potrebbe estendersi fino al 2030, come riportato da La Ser. La fiducia del club nell'attaccante è totale e le parti sono in totale armonia per proseguire insieme. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti e l'affare potrebbe concludersi prima della fine della stagione. Vinicius jr, 24 anni, gioca nel Real Madrid dall'estate del 2018.