Vlhova vince slalom a Kranjska, l'Italia fuori dal podio

La slovacca Petra Vlhova ha vinto lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Kranjska Gora in 1.47.62, conquistando la sua 31esima vittoria e tallonando la statunitense Mikaela Shiffrin, eliminata nella prima manche. Sul podio, insieme a lei, la tedesca Lena Duerr in 1.48.34 e, per la prima volta e come miglior risultato personale, l'americana Amelia Josephine Hurt in 1.48.49. Una brutta gara invece per le slalomiste azzurre, in visibile difficoltà anche se il tracciato non era agevole a causa del fondo rovinato prima dalla pioggia e poi da una nevicata: nessuna è riuscita ad entrare tra le trenta ammesse alla manche decisiva. Da registrare la 13/a posizione in 1.49.58 dell'italiana Lara Colturi, che però corre per l'Albania: nella seconda manche ha rimontato quindici posizioni ottenendo il suo miglior risultato in questa disciplina. La Coppa del Mondo donne si sposta ora di nuovo in Austria, ad Altenmarkt-Zauchensee, nel Salisburghese, per una serie di gare veloci in cui le azzurre primeggiano: da venerdì a domenica prossimi un superG, poi una discesa ed ancora un superG. Sono tutte gare per Sofia Goggia e soprattutto per Federica Brignone - in allenamento preparatorio a Passo San Pellegrino - che in questa località ha già vinto.