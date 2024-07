Wimbledon: Murray si ritira dal singolare, gioca solo il doppio

Andy Murray rinuncia a giocare il singolare a Wimbledon. Il tennista scozzese, reduce dall'ennesimo guaio fisico (un intervento per una cisti alla schiena) nella sua ultima apparizione allo slam londinese ha deciso di ritirarsi: avrebbe dovuto affrontare oggi il ceco Tomas Machac. Resta in corsa invece nel doppio in coppia con il fratello Jamie. "Siamo dispiaciuti di sapere che quest'anno non giocherai in singolare - hanno scritto gli organizzatori sulle pagine social - Non vediamo l'ora di vederti competere nel doppio e di celebrare tutti i ricordi che ci hai regalato". I fratelli Murray, in tabellone con una wild card, esordiranno contro gli australiani Rinky Hijikata e John Peers. "E' stata una decisione difficile da prendere - ha fatto sapere lo staff dello scozzese in una nota -. Purtroppo, nonostante il duro lavoro durante la riabilitazione dopo l'operazione avvenuta poco più di una settimana fa, Andy ha preso la decisione molto difficile di non giocare il singolare quest'anno. E' molto amareggiato, ma ha confermato che giocherà il doppio con Jamie e non vede l'ora di competere a Wimbledon per l'ultima volta".