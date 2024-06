Wimbledon: Sinner dalla parte di Alcaraz, debutto con Hoffmann

Il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon, per la prima volta da n.1 al mondo in una prova dello Slam, sarà contro il francese Yannis Hoffmann. Questa mattina all'All England Club è stato sorteggiato il tabellone dei Championships. Al via lunedì prossimo. Sorteggio sfortunato per l'Italia, dal momento che Sinner, già nel secondo turno, potrebbe trovare Matteo Berrettini, a Wimbledon già finalista tre anni fa. Il campione in carica, Carlos Alcaraz è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella di Sinner, atteso al primo turno dal promettente estone Mark Lajal. L'attesa sfida Sinner-Alcaraz, però, non potrà avvenire prima della semifinale. Nella parte bassa del tabellone è finito Novak Djokovic, la cui partecipazione resta però in dubbio: al primo turno affronterà il debuttante ceco Vit Kopriva.