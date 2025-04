Wizz Air Milano Marathon: trionfo africano con record di partecipazione

Ci sono sei atleti africani sul podio maschile e femminile della 23/a edizione della Wizz Air Milano Marathon che ha visto il record di partecipanti, oltre 10mila, correre stamattina sulle strade del capoluogo lombardo lungo un percorso ad anello con partenza e arrivo da Piazza del Duomo.

Per la gara maschile, sono kenioti i primi tre classificati: vince dopo un'azione cominciata al 40esimo chilometro Leonard Langat in 2h08.38, secondo posto per Isaac Kipkemboi Too in 2h08.45, al terzo posto Timothy Kosgei Kipchumba in 2h09.11. Stupenda prestazione tra le donne per l'etiope Shure Demise Ware che vince con il tempo di 2h23.31, miglior crono sul suolo italiano dell'anno al femminile. Piazza d'onore per la keniota Joan Jepkosgei Kilimo in 2h25.32, terza l'etiope Alemtsehay Mekuria Alamirew in 2h27.23.

Oltre alla gara agonistica sui 42 km, si è corsa anche la 13esima edizione della staffetta UniCredit Relay Marathon con il record di 4.000 team pari a 16 mila runner per sostenere progetti solidali all'insegna dello sport. "Una bellissima giornata di sport, tantissimi runner tra professionisti e amatori e tanto, tanto pubblico ad accompagnare la maratona di Milano. Stupenda la partenza da piazza del Duomo. Una domenica speciale", ha commentato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup che ha organizzato la maratona.