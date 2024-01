Xavi, a fine stagione lascio il Barcellona

Dopo quello di Jurgen Klopp al Liverpool c'è un altro addio a una panchina eccellente. E' quello di Xavi, che a fine stagione lascerà la guida tecnica del Barcellona. Lo ha annunciato lui stesso parlando nel dopopartita della sfida persa con il Villarreal. "Il 30 giugno lascerò il club - ha detto Xavi -. E' una decisione che ho preso dopo averne parlato con il presidente e con il mio staff". "Se oggi avessimo vinto 3-2 invece di perdere - ha detto ancora Xavi - forse non lo avrei detto adesso, però magari lo avrei fatto la settimana prossima. Era solo trovare il momento giusto, perché è una cosa che ho deciso da tempo". "La sensazione di essere l'allenatore del Barcellona - ha continuato - è sgradevole, e anche crudele, avverti che molte volte ti mancano di rispetto, non danno valore al tuo lavoro, e questi a livello di stati d'animo e di salute mentale sono sforzi terribili". "Sono uno positivo - ha concluso Xavi - però l'energia mi è diminuita al punto che ho capito che non ha più senso continuare. Ma in questi mesi che mancano darò tutto, credo che non ci siano dubbi che io sia un uomo legato a questo club".