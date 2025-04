Yuki Tsunoda debutta con Red Bull: sesto nelle prime libere, tra i fan in delirio

Yuki Tsunoda, paracadutato sotto i riflettori dalla Red Bull per sostituire il neozelandese Liam Lawson (estromesso dopo appena due gare), non ha ceduto alla pressione e nella prima sessione di libere é giunto sesto, ad appena 107 millesimi dal campione del mondo e neo compagno di squadra, Max Verstappen. Il giapponese ha dimostrato di avere le capacità per guidare l'imprevedibile RB-21. "Ho trovato la macchina piuttosto interessante. È stata una buona sessione", ha detto al suo ingegnere via radio. dopo il primo run del fine settimana. La seconda sessione non gli ha però permesso di fare progressi. A causa di quattro interruzioni, i piloti hanno avuto a malapena 20 minuti per girare e Tsunoda non è riuscito a fare un giro veloce, classificandosi 18/o. "Avrebbe potuto andare meglio, ma ho comunque imparato molto oggi. Ho fiducia nella macchina", ha detto.

Già popolare in Giappone, dopo l'ingresso nel team Red Bull la sua dimensione é cresciuta ben oltre il metro e 59 di altezza. Prima della sua seconda sessione, ha impiegato quasi un minuto per percorrere i circa dieci metri che separano l'area hospitality dal garage del suo nuovo team. Con la tuta della Red Bull, Tsunoda ha dovuto farsi largo tra una folla compatta che ha esultato al suo arrivo: qualcosa che il pilota 24enne non aveva mai visto prima, nemmeno a Suzuka.