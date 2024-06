Zaytsev nuova vita nel beach volley, 'non è scelta per svernare'

"Non facciamo queste cose per svernare nel beach volley. Non è un'operazione di marketing". Lo ha detto Ivan Zaytsev durante la presentazione del team di beach volley dello 'Zar' insieme a Daniele Lupo e con Marco Solustri come coach. "Ma per ora non ho lasciato l'indoor, i ragazzi non mi obbligano a farlo per le prossime due stagioni, ma non ho ancora deciso dove andrò giocare - ha precisato -. Sto valutando tra Italia ed estero. Ma senza un vero progetto mi sopporteranno sulla sabbia anche di inverno". Poi ancora: "Adesso partiamo con un periodo di prova estivo per capire quanto tempo ci metterò a ritrovare confidenza sulla sabbia e quanto margine di miglioramento abbiamo. Gli obiettivi devono essere step by step, poi è chiaro che la parola "Olimpiade" o "Los Angeles 2028" aleggia nell'aria. Ma siamo partiti ora, siamo ancora un cantiere a cielo aperto".