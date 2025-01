Zrinka Ljutic trionfa nello slalom di Coppa del Mondo a Kranjska Gora

La croata Zrinka Ljutic ha vinto lo slalom di Coppa del mondo di sci alpino di Kranjska Gora battendo per 16 centesimi dopo uno spettacolare testa a testa la svizzera Wendy Holdener. Terza la svedese Anna Larsson Swenn. Per Ljutic è la seconda vittoria consecutiva: dopo aver firmato la prova di Semmering in chiusura di 2024 ha voluto inaugurare allo stesso modo il nuovo anno.

Giornata da dimenticare per le azzurre: Martina Peterlini, unica qualificata alla seconda manche, ha chiuso la sua gara al 24/o posto.