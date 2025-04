Zvonimir Boban torna alla Dinamo Zagabria come presidente del club

L'ex centrocampista della nazionale croata e del Milan Zvonimir Boban ha annunciato che tornerà alla Dinamo Zagabria, dove ha iniziato la sua carriera da giocatore, in qualità di presidente del club, dopo aver ricoperto incarichi di rilievo presso Fifa e Uefa. "Sono entrato per la prima volta nello stadio Maksimir il 1° settembre 1982 e il desiderio è rimasto lo stesso", ha detto Boban in una conferenza stampa a Zagabria. "Zvone è la Dinamo, e la Dinamo è Zvone. È un ritorno naturale", ha dichiarato l'attuale presidente del club, Velimir Zajec, che gli lascerà l'incarico il 1° giugno.

Boban, 56 anni, ha iniziato la sua carriera nella Dinamo, dove ha giocato dal 1985 al 1991, prima di intraprendere la carriera internazionale con Bari, Milan e Celta Vigo. Con il club rossonero ha vinto la Champions League del 1994 e quattro scudetti (1993, 1994, 1996 e 1999). Capitano della Croazia ai Mondiali del 1998 in Francia, guidò la sua squadra al terzo posto, alla prima partecipazione del suo paese a questa competizione. Chiusa la carriera da giocatore, Boban è stato vicesegretario generale della Fifa dal 2016 al 2019 e poi direttore sportivo della Uefa dal 2021 al 2024.