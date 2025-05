Bartoccini Mc Restauri Perugia ingaggia l'opposta slovena Nika Markovic

C’è un ultimo ingaggio per la Bartoccini Mc Restauri Perugia in serie A1 femminile. Le magliette nere hanno ufficializzato l’accordo con l’opposta slovena Nika Markovic (nella foto): "Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno, uno degli obiettivi principali della mia carriera. Quindi sono emozionata oltremodo per questa chiamata e sono grata e felice di far parte della squadra nella prossima stagione. Seguo la squadra da anni ormai, ho sentito solo grandi cose sul club e sulla sua professionalità, per questo non ho avuto dubbi. La massima categoria italiana è una delle competizioni più forti che ci siano e sono davvero entusiasta di farne parte e di potermici misurare. In campo sono una giocatrice entusiasta, emotiva e passionale. Insomma, una che lotta fino all’ultimo punto e che non molla mai. Per il prossimo anno vorrei fare la mia miglior stagione di sempre, lavorare sodo e avere un grande supporto dai tifosi. Sarò determinata e motivata al 100% per dare il massimo alla squadra e al club e per combattere e giocare come un tutt’uno".

Classe 1997 e alta 185 cm, l’atleta mancina arriva nel capoluogo umbro dopo aver maturato esperienze internazionali. Gli inizi della carriera sono in Slovenia con Braslovce, poi negli Stati Uniti alla Pittsburgh University. Torna in patria per una stagione, nel 2020, dove gioca a Odbojkarski, poi arrivano le esperienze con le francesi di Nancy, con le romene di Bucarest e infine con le giapponesi di Saitama. Con il suo entusiasmo travolgente e una mentalità vincente, Nika è pronta a far urlare di gioia il pubblico del PalaBarton.