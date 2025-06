Le ex pallavoliste e gli insulti omofobi

Leo Turrini

Internet è quella bellissima cosa che non di rado, purtroppo, genera mostri. Lo abbiamo capito da tempo e forse da certe brutture non ci libereremo mai: almeno non fino a quando non verrà tolto lo scudo perverso dell’anonimato agli odiatori in servizio permanente effettivo, ai leoni da tastiera che nascosti dietro nomi farlocchi, i mitici ‘nickname’, sfogano gli istinti peggiori. Dovessero dichiarare l’identità autentica, magari proverebbero un filo di vergogna.

Ultimo esempio, il trattamento riservato sui social a Gaia Moretto e Valentina Arrighetti. Sono due ex campionesse di pallavolo, hanno vinto pure lo scudetto. Una veneta e l’altra ligure, si sono innamorate, hanno reso pubblico il loro sentimento, hanno partecipato agli eventi Pride e hanno recentemente celebrato la loro unione civile. In un paese normale e in un universo web normale, questa non dovrebbe assolutamente essere una notizia, men che meno nel 2025, in fondo sono fatti loro. Invece no: le cattiverie di stampo omofobo e sessista in Rete si sono sprecate.

Ha detto bene Gaia: "Proviamo tanto dispiacere nel constatare che in Italia c’è tanto lavoro da fare. Speriamo che le nuove generazioni siano portatrici di un cambiamento". Che arriverà, ma sarà sempre troppo tardi.