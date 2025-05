Sir Susa Vim Perugia chiude il campionato con vittoria e accesso alla Champions League

PERUGIA – Il campionato italiano è andato in archivio, non come si sperava, ma comunque si è chiuso con una vittoria per la Sir Susa Vim Perugia. Aver centrato l’accesso alla champions league della prossima stagione è l’obiettivo minimo che si prefiggevano i block-devils che hanno superato Piacenza in due partite. Queste le considerazioni del palleggiatore Simone Giannelli: "È un regalo che ci volevamo fare per l’anno prossimo, per chi resterà, è qualcosa di importante. Magari a fine stagione purtroppo qualche volta le emozioni prendono il sopravvento e queste partite si giocano così per farle passare. A noi non è successo perché abbiamo fatto una bella partita in casa; non abbiamo giocato bene in trasferta, su delle cose non stiamo crescendo, secondo me dobbiamo farlo noi giocatori, anche noi individualmente dobbiamo fare ognuno qualcosa in più per migliorare che ci hanno penalizzato contro Civitanova Marche e stavolta ci hanno fatto andare al quinto set. Detto questo, abbiamo vinto, e in più questa era la nostra finale e sono contento che l’abbiamo vinta. Secondo me ci vuole un salto di qualità perché alle final four affronteremo una squadra difficile come Ankara con dei giocatori che sono abituati a giocare queste partite qua. Da parte nostra dobbiamo essere e vogliamo essere più forti mentalmente, quando vai a giocare delle partite importanti come quella di champions league, la pressione ci sarà, la voglia di vincere ci sarà da parte di tutti. Bisogna migliorare, ma è un qualcosa di testa che deve scattare individualmente". Da ora ci si concentrerà sull’ultimo, grande obiettivo dell’anno, l’appuntamento in Polonia del 16-17-18 maggio.

Alberto Aglietti