Sir Susa Vim Perugia rinforza la panchina con Donovan Dzavoronok

di Alberto AgliettiPERUGIAPensa alla panchina la Sir Susa Vim Perugia che sa di doverla rinforzare per puntare in alto ed essere sempre competitiva ai massimi livelli. Gli insegnamenti dei più recenti infortuni, uno serio ed uno meno, che hanno tolto di mezzo nel finale di stagione altrettanti titolari, hanno costretto i block-devils a sopperire alle defezioni grazie ad un organico ben congegnato. Ci sarebbe da dire che l’esperienza insegna, visto che le stagioni passate erano state segnate dagli infortuni difficili da rimpiazzare, basta ricordare Russell nel 2017; Berger nel 2019; Ricci nel 2020; Atanasijevic e Russo nel 2021; Leon nel 2022; Leon e Ropret nel 2024; Solé, Plotnytskyi, Russo e Semeniuk nel 2025. Tutti eventi che hanno condizionato il prosieguo delle competizioni. L’anno scorso e quest’anno, in particolare sono stati segnati da diversi acciacchi, ma la programmazione del club bianconero è stata più lungimirante che in passato, permettendo allo staff tecnico di disporre di alternative più che valide.

Nell’ottica di avere sempre più pedine intercambiabili i block-devils hanno messo le mani sullo schiacciatore ceco Donovan Dzavoronok (nella foto) proveniente dalla squadra di Superlega di Verona. Il giocatore alto 202 cm. e nato a Brno il 23 luglio 1997 pare aver trovato l’accordo con il club del presidente Sirci e si unirà ai colleghi di reparto Plotnytskyi, Semeniuk ed Ishikawa. L’atleta che ha giocato nove campionati di Superlega ed ha trovato spazio sempre da titolare, è reduce da un infortunio patito il 15 dicembre scorso, proprio nella partita contro Perugia, e dalla seguente operazione per un trauma pluri-legamentoso al ginocchio sinistro. La convalescenza è risultata lunga e con tutta probabilità non sarà disponibile all’inizio della prossima stagione.