"Sir Susa Vim Perugia: una visita in ospedale prima di affrontare Milano"

PERUGIA – La superlega maschile attende il giorno di Santo Stefano, la Sir Susa Vim Perugia riceverà Milano. A presentare il match è il centrale argentino Sebastian Solé: "È arrivata la conclusione del girone d’andata della superlega maschile e noi vogliamo chiuderlo nel miglior modo possibile. Siamo ancora in corsa per il primo posto in classifica, ma soprattutto ci interessa riprendere il nostro cammino in campionato dopo la sconfitta di Trento. Affrontiamo Milano, molto ben allenata e che si è rinforzata. Torniamo a giocare in casa dopo quasi un mese". Ieri una delegazione bianconera formata dal direttore generale Benedetto Rizzuto, dal responsabile medico Giuseppe Sabatino e dai giocatori Davide Candellaro e Tim Held è andata in visita ai bambini e ragazzi dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’intento è stato di regalare un sorriso, un momento di spensieratezza ai bambini in ospedale. Il presidente Gino Sirci, nel frattempo, è stato premiato da Aronc (Amici della Radioterapia e Oncologia clinica Odv) come ‘personaggio dell’anno 2023’.