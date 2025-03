Statistiche. I biancorossi sempre ai massimi livelli: è la 2ª presenza a questo atto

Al via domani la 28ª partecipazione ai playoff nella storia della Lube. Solo nella stagione 2006/07 i biancorossi mancarono l’appuntamento con gli scontri diretti, mentre nel 2019/20 il torneo fu sospeso e annullato per l’emergenza Covid-19 e Civitanova era in testa alla classifica. Ventotto timbri su 30 campionati di A1, un dato che la dice lunga sulla notevole costanza ad altissimi livelli del club. Da domani in scena un duello che già si è verificato nel 2023, con la Lube capace di eliminare l’Allianz in semifinale dopo essere stata sotto 2-1 nella serie e 2-1 nei set di gara4 a Milano. L’anno passato i biancorossi di Blengini sono usciti mestamente nei quarti, sfiorando un altro rimontone prima di cadere in casa in gara5 contro Monza. Stavolta, nonostante la gioventù e il rischio dell’inesperienza, ci sono le premesse per fare molto meglio, magari non sognare l’8° Scudetto, ma sicuramente per avanzare. Playoff che comunque scattano già oggi, alle 16 Perugia-Modena, alle 20.30 Trento-Cisterna.