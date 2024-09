Volley. La Sir Susa Vim trionfa in Polonia. Simone Giannelli nuovo capitano

PERUGIA – Sta per cominciare la nuova stagione agonistica di superlega maschile e la Sir Susa Vim Perugia ha sciolto uno degli ultimi nodi. A guidare dal campo la squadra con qualche responsabilità in più sarà il palleggiatore italiano Simone Giannelli che avrà i gradi di capitano: "È una bella responsabilità, cercherò di fare del mio meglio per cercare di aiutare al massimo la mia squadra. Ora si comincia, c’è da mettere tutta l’energia che abbiamo in campo". È stato lui ad alzare il trofeo che va ad aggiungersi al già importante bottino conquistato nelle tre stagioni in bianconero (due supercoppe italiane, due coppe Italia, due mondiali per club e uno scudetto tricolore). "Siamo contenti del risultato, le gare di questo tipo si fanno per prepararsi a quelle che contano, ma poi quando si gioca si vuole anche vincere. Avevamo l’obiettivo di giocare contro squadre forti e di stare insieme per qualche giorno e fare gruppo. Abbiamo fatto due buone partite, in Polonia il livello è molto alto e si sono evidenziate anche le cose da migliorare. Torniamo a casa con delle indicazioni in più per lavorare, bisogna continuare a farlo per migliorarsi sempre, non per rimanere al punto di prima. Sicuramente di cose su cui lavorare ce ne sono, quindi, ci rimbocchiamo le maniche e torniamo al palasport con l’idea di farlo". Il gruppo riprenderà la preparazione in vista degli imminenti impegni di Superlega, che si apriranno con la supercoppa italiana, in scena a Firenze sabato 21 e domenica 22 settembre. Nel prossimo fine settimana la squadra parteciperà alla Jesi Volley Cup, prima semifinale alle 17,30 contro i francesi di Tours. A seguire Civitanova Marche-Milano.

Alberto Aglietti