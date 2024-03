A Courmayeur successi per Fosson e Pedoja Maso. Il Pinocchio sugli sci oggi a Madesimo Il circuito sciistico Pinocchio sugli Sci approda a Madesimo per la penultima tappa, preparando la squadra lombarda dei giovani sciatori per il gran finale all'Abetone. Le gare giovanili hanno visto brillare talenti sia maschili che femminili, con successi e doppiette degne di nota. La neve abbondante ha purtroppo costretto all'annullamento di alcune categorie.