A Misano la tigre Bagnaia graffia anche ferita. Pecco vola nelle libere, ma occhio a Marc

dall’inviato

"E’ dura, molto dura. Al mattino girare senza antidolorifici non è stato facile. Nel pomeriggio... siamo riusciti a trovare la quadra, ma ho diversi edemi sul corpo e un gran dolore al costato...". Eppure Pecco Bagnaia ha fatto un qualcosa di eroico. Miglior tempo nelle prequalifiche che hanno acceso il weekend del Gp di San Marino e della Riviera Romagnola, a Misano.

Primo, velocissimo e braccato da quei leoni (ferocissimi) che si chiamano Marquez e Martin. Mica uno scherzo. Sorride nonostante il dolore, Bagnaia. Che con il suo graffio sul venerdì di Misano ha in qualche modo lanciato un messaggio ai rivali. "E comunque – sottolinea tornando a puntare il dito sui postumi del botto con Alex Marquez, ad Aragon – all’inizio delle prove, come ogni volta che rientravo in pista dopo la sosta ai box, era tutto complicato. Mi fanno molto male la spalla, il collo. Poi, piano piano le cose migliorano e posso spingere come voglio, anche se nelle ’pieghe’ in curva il dolore torna a farsi sentire".

Vedremo come antidolorifici e grinta funzioneranno oggi e domani, nella Sprint e soprattutto in gara, quando Pecco dovrà rimanere in balìa delle sollecitazioni per un periodo piuttosto lungo rispetto agli step messi in fila nelle libere di ieri.

"In ogni caso – chiude Bagnaia – sono davvero molto felice. Siamo stati velocissimi e quindi...".

E quindi, pole, Sprint e gara saranno la scena di una lunga battaglia che Bagnaia vuole vincere per tornare ad essere il numero uno della classifica.

Marquez (Gresini) di sicuro è carico dopo la vittoria di Aragon. "Mi sento in forma e so di poter far bene bene", dice senza nascondersi, mentre Martin (Pramac) punta a un risultato che possa consolidare la sua leadeship del Mondiale. Una cosa, comunque, è certa. Misano si conferma terra Ducati con cinque Desmosedici nelle prime cinque posizioni.

Occhio insomma, agli inserimenti (nel tris Bagnaia-Marquez-Martin) di Morbidelli e Bastianini, rispettivamente quarto e quinto nelle prequalifiche. In particolare, Morbido con la sua Ducati Pramac ha messo la firma su un giro veloce da podio.

Buono anche il pomeriggio di Bezzecchi (Pertamina-Vr46) che ha chiusto settimo, mentre la sorpresa potrebbe arrivare da Acosta (sesto) l’unico, con la sua Ktm in grado di dare qualche problema alle Ducati.

Il programma. Oggi (MotoE alle 8.40) le ultime libere (MotoGp alle 10.10). Poi le qualifiche (MotoGp alle 10.50 e 11.15) e la Sprint Race alle ore 15. Tutto in diretta tv su SkyMotoGp, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now.